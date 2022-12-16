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19fortyfive: планы США бесконечно поддерживать Киев могут стать "красной чертой"

Мир

Пока во главе США остаётся Джо Байден, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет получать от американцев всё, что ему требуется, в полном объёме. Такое мнение выразил аналитик Ставрос Атламазоглу в своей статье для 19fortyfive.

19fortyfive: планы США бесконечно поддерживать Киев могут стать "красной чертой"

По мнению автора статьи, за примером всеобъемлющей поддержки, которую оказывают США Киеву, далеко ходить не нужно — это, в частности, готовность Пентагона передать Украине ЗРК Patriot.

Аналитик напомнил, что США уже оказали Киеву финансовую и военную поддержку на общую сумму 68 миллиардов долларов, а в ноябре администрация Байдена попросила Конгресс выделить на эти цели ещё 37,7 миллиардов долларов. Итого, если Конгресс одобрит это решение, суммарные расходы США на Украину составят 105,5 миллиардов долларов, подсчитал Атламазоглу.

Автор отметил, что расходы на финансовую поддержку Украины равны 12 процентам от общего бюджета США на оборону на 2023 год.

"Если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не видно конца", — констатировал Атламазоглу.

Обозреватель отметил, что республиканцы в правительстве вполне могут хотя бы снизить суммы, отправляемые Киеву, потому что ещё один год боевых действий на Украине может обойтись США в более чем 100 миллиардов долларов.

"Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры без каких-либо мирных переговоров. У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать", — написал аналитик.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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