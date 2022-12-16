Песков: Кремль будет раз ознакомиться с предложениями Киссинджера

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле будут рады изучить предложения экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по поводу возможности преодоления украинского кризиса.

"Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что опыт, талант и экспертиза Киссинджера не вызывают сомнений и всегда могут оказаться полезными.

Ранее Киссинджер предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем выше вероятность эскалации, а потому ситуацию необходимо урегулировать дипломатическим путём. Киссинджер считает, что членам НАТО следует договориться друг с другом относительно того, какими они хотели бы видеть итоги переговоров по Украине.