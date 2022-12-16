Американские журналисты допустили ошибку в переводе документов и опубликовали фейковый материал о "разгроме" 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Авторы газеты The Washington Post (WP) предоставили так называемые доказательства "победы" украинской группировки, разместив данные рапорта о наличии личного состава в бригаде. Однако журналисты не заметили несколько нюансов: многие солдаты находились в отпуске или в госпитале. Остальная часть подразделения ещё не была распределена по батальонным тактическим группам и располагалась во временном пункте дислокации, отмечает "Лента.ру".
"Внутренний кадровый документ 200-й бригады показывает их истощение на 28 мая после трёх месяцев конфликта на Украине. Вторая и третья строки показывают, что две батальонные тактические группы насчитали 454 и 439 солдат", — говорится в материале WP.
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