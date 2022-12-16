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Рогов: удар ВСУ серьёзно повредил машинный зал ДнепроГЭС-1

Мир

По словам члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, последствия удара со стороны ВСУ по машинному залу ДнепроГЭС-1 оказались серьёзными.

Рогов: удар ВСУ серьёзно повредил машинный зал ДнепроГЭС-1

Рогов рассказал в своём Telegram-канале, что в общем в здании ДнепроГЭС-1 находятся девять основных гидроагрегатов, имеющих мощность 72 МВт каждый. Помимо них в общем здании есть также гидроагрегат мощностью 2,6 МВт, использующийся для собственных нужд ГЭС.

Член главного совета администрации Запорожской области уточнил, что в 2022 году три гидроагрегата были признаны устаревшими и не работали.

"Они находились в процессе замены. Возможно состояние этих гидроагрегатов было близко к запуску, но теперь уже нет… " — написал Рогов.

Он добавил, что в здании ГЭС второй очереди, находящемся на левом берегу, всего располагаются восемь гидроагрегатов: пять штук мощностью 120 МВт каждый, один имеет мощность 119 МВт и ещё два гидроагрегата по 104,5 МВт каждый.

"В момент атаки на Запорожской ГЭС работало от 10 до 11 генераторов. Один генератор используется для нужд только ГЭС", — написал Рогов.

Ранее Рогов написал, что удары ВСУ пришлись по подстанции и машинному залу ДнепроГЭСа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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