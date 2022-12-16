Мэр Харькова Терехов заявил о "колоссальных разрушениях" из-за ракетной атаки РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о "колоссальных разрушениях" в ходе утренней ракетной атаки со стороны России. Он указал, что прежде всего пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Терехов призвал местных жителей отнестись к происходящему с терпением, несмотря на отсутствие света, воды и отопления.

"Прошу вас воспользоваться пунктами "незламности" и побыть там", — заявил он в своём видеообращении.

Мэр пообещал в кратчайшие сроки устранить все последствия ракетного удара.