Боевик украинской армии расстрелял двух мирных граждан в Артёмовске. Об этом заявил источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости.
Источник отметил, что местные жители, которые успели эвакуироваться из города, прислали видеозапись, снятую в конце ноября. Выяснилось, что украинские солдаты и жители Артёмовска начали конфликтовать из-за того, что люди отказывались предоставлять боевикам ВСУ жильё.
"Эти ублюдки припёрлись к соседям и вот чего учинили. Походу получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание", — отметил автор видео.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.