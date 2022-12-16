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Украинский боевик расстрелял двух мирных жителей в Артёмовске

Мир

Боевик украинской армии расстрелял двух мирных граждан в Артёмовске. Об этом заявил источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости.

Источник отметил, что местные жители, которые успели эвакуироваться из города, прислали видеозапись, снятую в конце ноября. Выяснилось, что украинские солдаты и жители Артёмовска начали конфликтовать из-за того, что люди отказывались предоставлять боевикам ВСУ жильё.

"Эти ублюдки припёрлись к соседям и вот чего учинили. Походу получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание", — отметил автор видео.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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