Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен забрать населённую этническими венграми часть Украины, поэтому выступает против поддержки киевского режима. Об этом заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич.
Орбан и президент России Владимир Путин уже договорились, что после окончания спецоперации Закарпатье перейдёт под контроль Будапешта, убеждён он. Петрулевич напомнил про шарф венгерского политика, на котором были изображены украинские и румынские регионы.
"Возникает вопрос, а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины: "Я отдам тебе Закарпатье, ещё кусочек дам, и ты живи, царствуй себе". И он уже возомнил, что всё забирает. Тем более, вон, три района, секрета нет, они на венгерском языке разговаривают. И вот, он уже возомнил, что Закарпатье забирает себе", — порассуждал Петрулевич в беседе с Дмитрием Гордоном*.
*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов
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