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WP и Guardian о Крыме: бить или не бить — вот в чём вопрос

Мир

Захват Крыма Украиной в планы США никак не вписывается, поэтому Вашингтон не намерен поставлять Киеву артиллерийское оружие большой дальности действия.

WP и Guardian о Крыме: бить или не бить — вот в чём вопрос

Как пишет The Guardian, Украине придётся смириться с тем, что вывод российских войск из Крыма среди предварительных условий не значится.

Недавно отставленный британский премьер Борис Джонсон в статье для The Washington Post отметил, что принудительное возвращение Крымского полуострова под полный контроль украинской стороны сопряжено с риском.

А известнейший американский дипломат Генри Киссинджер в своём материале для The Spectator подчеркнул, что

"от РФ можно требовать только ухода с территорий, занятых во время СВО".

Об остальном предлагается договариваться "после прекращения огня путём проведения референдумов с участием международных наблюдателей".

Учитывая историческую принадлежность Крыма, Вашингтон и Европа не рискуют настаивать на возвращении полуострова Украине, поскольку российский президент Владимир Путин скорее применит тактическое ядерное оружие, чем передаст контроль над ним кому-то ещё.

Тем не менее Украина выступает против прекращения огня. Украинский лидер Владимир Зеленский в сотый раз заявил, что пока Киев не восстановит территориальную целостность страны, мирных переговоров не будет. Он также всё время пытается создать такой координационный орган, как "Крымская платформа", чтобы постоянно напоминать миру о своей нерешённой проблеме.

При этом Украина в этом году атаковала Крымский мост — символ воссоединения Крыма с Россией. Помимо символического значения, мост является основным маршрутом снабжения войск, воюющих в Херсоне и вокруг него. Впрочем, его быстро отремонтировали и принципиально не изменилось ровным счётом ничего.

Впрочем американцы с украинцами не согласны и не рвутся своими силами выдворять с полуострова десятки тысяч российских военнослужащих, прикрытых мощнейшей системой ПВО, армией, ВКС, танками, флотом и т. д.

Запад прекрасно знает и о том, что Украина получила полуостров в 1954 году, и в основном там живут русские и те, кто искренне за Россию. Результаты референдума, впрочем, американцы и европейцы "де юре" не признают, хотя кулуарно заявляют, что "Крым правда хотел и поэтому ушёл в Россию".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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