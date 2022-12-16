Киевский режим может получить боевые самолёты для установки "умных" бомб. Однако Россия способна помешать Западу осуществить поставки на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.
По его мнению, необходимо перенести спецоперацию российской армии на территорию Западной Украины, чтобы отрезать Незалежную от линий снабжения из Польши и Румынии. В таком случае, конфликт будет завершён гораздо быстрее.
"Это можно сделать только из Белоруссии, где сейчас сосредоточена немалая российская военная группировка и организованы военные манёвры. Курс надо изменить на Львов", — заявил Неткачев в беседе с "Независимой газетой".
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