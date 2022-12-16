Генерал-лейтенант Неткачев призвал изменить курс спецоперации ВС РФ на Львов

Киевский режим может получить боевые самолёты для установки "умных" бомб. Однако Россия способна помешать Западу осуществить поставки на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

По его мнению, необходимо перенести спецоперацию российской армии на территорию Западной Украины, чтобы отрезать Незалежную от линий снабжения из Польши и Румынии. В таком случае, конфликт будет завершён гораздо быстрее.

"Это можно сделать только из Белоруссии, где сейчас сосредоточена немалая российская военная группировка и организованы военные манёвры. Курс надо изменить на Львов", — заявил Неткачев в беседе с "Независимой газетой".