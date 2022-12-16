Читатели Die Welt*: Европа хоронит себя, утверждая новые антироссийские санкции

Девятый пакет антироссийских санкций поспособствует усугублению экономических проблем в европейских странах. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Welt*.

По их словам, рядовые европейцы перестают верить в эффективность ограничительных мер. Они также отметили, что предыдущие санкции не смогли разрушить российскую экономику, однако привели к дефициту энергоресурсов в Европе.

Пользователи убеждены: санкционная политика способна "убить" европейские промышленные предприятия и малый бизнес.

"Евросоюз просто хоронит себя", — указал один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие читатели. Подписчики напомнили, что в случае нормализации контактов с РФ в энергетической сфере Германия могла бы снова получать дешёвый газ. При этом некоторые пользователи предположили, что при таком сценарии Вашингтон ввёл бы санкции против Европы, разозлившись на неё.

Ещё один комментатор предрёк ФРГ погружение в состояние "кромешного мрака" в результате обратного эффекта ограничительных мер против Москвы.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.