Грушко: новые санкции против РФ — выбор Европы, подрывающий её интересы

Новые антироссийские санкции являются выбором Брюсселя, однако они подрывают собственные интересы Европы, следует из заявления замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

По его словам, ЕС отказывается от соблюдения рыночных принципов в энергетической и финансовой областях. Как пояснил дипломат, этот выбор европейских государств приводит к конкретным действиям, провоцирующим разрушение международных экономических отношений в прежнем виде.

"Он подрывает экономические интересы этих стран", — уточнил Грушко в беседе с РИА Новости.

Замглавы МИД РФ считает, что Европа выбрала саморазрушительный путь, ведь ей всё чаще приходится приносить собственные интересы в жертву.

Дипломат также подчеркнул: Москва сожалеет по поводу такого выбора Евросоюза. На протяжении многих лет Россия выстраивала равноправные связи с европейскими странами в различных сферах, заключил Грушко.

Ранее стало известно, что 15 декабря ЕС окончательно согласовал очередной пакет санкций в отношении РФ.