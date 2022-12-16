Новые антироссийские санкции являются выбором Брюсселя, однако они подрывают собственные интересы Европы, следует из заявления замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.
По его словам, ЕС отказывается от соблюдения рыночных принципов в энергетической и финансовой областях. Как пояснил дипломат, этот выбор европейских государств приводит к конкретным действиям, провоцирующим разрушение международных экономических отношений в прежнем виде.
"Он подрывает экономические интересы этих стран", — уточнил Грушко в беседе с РИА Новости.
Замглавы МИД РФ считает, что Европа выбрала саморазрушительный путь, ведь ей всё чаще приходится приносить собственные интересы в жертву.
Дипломат также подчеркнул: Москва сожалеет по поводу такого выбора Евросоюза. На протяжении многих лет Россия выстраивала равноправные связи с европейскими странами в различных сферах, заключил Грушко.
Ранее стало известно, что 15 декабря ЕС окончательно согласовал очередной пакет санкций в отношении РФ.
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