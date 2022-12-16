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Острына: Польша совершит рывок на Восточные Кресы в 2023–2024 годы

Мир

У Польши осталось чуть больше года для решительных действий по возвращению так называемых Восточных Кресов. Об этом заявил политический аналитик Сергей Острына. Не стоит исключать, что Варшава способна на агрессию в отношении соседних стран для захвата части исторических территорий, указал он.

Острына: Польша совершит рывок на Восточные Кресы в 2023–2024 годы

В конце 2023 года намечены выборы в польский парламент, которые произойдут на фоне стремительного падения позиций правящей партии "Право и справедливость". Также сами поляки неоднократно высказывали своё недовольство в адрес пренебрежительного отношения власти к истории государства, отмечает аналитик.

"Из-за стремительного обрушения рейтинга польской правящей элите нужны решительные действия по возвращению своих исторически исконных земель. <…> Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что будь то это конец 2023 года, будь то это 2024 или 2025 год, Польша совершит рывок на свои "Восточные кресы", — заявил Острына в материале для "Русской весны".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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