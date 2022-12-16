Депутат Шеремет пригласил европейских туристов встретить Новый год в Крыму

Республика Крым открыта для туристов из Европы, желающих с комфортом отметить Новый год. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он рассказал, что на полуострове установилась тёплая погода. По его словам, европейцев ждёт высокий сервис в Крыму. Как пояснил парламентарий, благодаря образцовому обслуживанию они смогут отлично провести каникулы в российском регионе, который продолжает активно развиваться и преображаться.

"Мы приглашаем европейских туристов на предстоящих новогодних праздниках с комфортом отдохнуть в Крыму", — указал депутат.

Ранее Шеремет заявил, что Вооружённые силы России обязательно защитят полуостров, если киевский режим попытается посягнуть на его безопасность. Он также подчеркнул: Москва может быстро "остудить пыл" украинского президента Владимира Зеленского, который захотел поиграть с темой Крыма.