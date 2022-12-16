Романенко: Украине нужна 31 единица ЗРК Patriot, сколько изначально было С-300

Представители киевского режима продолжают комментировать заявления по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. По мнению военного эксперта Валерия Романенко, одна единица американской техники способна защитить областной город.

Он подчеркнул, что в поставках Украине западных систем противовоздушной обороны (ПВО) есть одна большая проблема: они абсолютно незначительны, в сравнении даже с самыми минимальными потребностями.

"Мы начинали конфликт с 31-м комплексом С-300. Вот нам нужно ровно столько же Patriot. Кто нам их даст? Нам дают одну батарею — шесть пусковых установок, и что она защитит? Хорошо, если защитит один областной город", — заявил Романенко на канале Obozrevatel.