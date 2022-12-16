Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NetEase: Путин запустил процедуру возмездия для Запада — расплата за санкции
Сладков: охота на систему ПВО "Патриот" станет тренировкой для наших ракет
Острына: Польша совершит рывок на Восточные Кресы в 2023–2024 годы
Марочко: некоторые подразделения ВСУ под Артёмовском укомплектованы всего на 30%
Певица Монеточка предложила недовольным поклонникам сходить на концерт Кобзона
Арестович называет текущую атаку со стороны России последней
Депутат Шеремет пригласил европейских туристов встретить Новый год в Крыму
В Германии посоветовали Шольцу выкинуть €18 млрд в окно, но не давать Украине
Капитан Гундаров: зимой ВСУ постараются подобраться поближе к Крыму

Романенко: Украине нужна 31 единица ЗРК Patriot, сколько изначально было С-300

Мир

Представители киевского режима продолжают комментировать заявления по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. По мнению военного эксперта Валерия Романенко, одна единица американской техники способна защитить областной город.

Он подчеркнул, что в поставках Украине западных систем противовоздушной обороны (ПВО) есть одна большая проблема: они абсолютно незначительны, в сравнении даже с самыми минимальными потребностями.

"Мы начинали конфликт с 31-м комплексом С-300. Вот нам нужно ровно столько же Patriot. Кто нам их даст? Нам дают одну батарею — шесть пусковых установок, и что она защитит? Хорошо, если защитит один областной город", — заявил Романенко на канале Obozrevatel.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Капитан Гундаров: зимой ВСУ постараются подобраться поближе к Крыму
Захарова: если бы США знали способ уничтожения РФ, они бы уже приступили к этому
Financial Review: Зеленский начинает своё утро с чтения книги о Гитлере
Сентюрин призвал не доверять фейкам о газовом союзе с Казахстаном и Узбекистаном
Во Владивостоке задержали экс-главу "Дирекции общественных пространств" Галиева
Русские хакеры из Killnet опубликовали данные и пароли 10 тысяч сотрудников ФБР
Монтян: анекдот про войну до последнего украинца оказался несмешным
Жители Шебекино Белгородской области получили SMS с предупреждением об обстреле
Мать "пермского Чикатило" Тамбасова: сын выйдет через шесть лет
Советы, как не уснуть за рулём: взять компаньона и семечки, не уходить в себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников