Русские хакеры из Killnet опубликовали данные и пароли 10 тысяч сотрудников ФБР

Русские кибервзломщики из группировки Killnet сообщили, что им удалось получить к данным 10 210 сотрудников Федерального бюро расследований США.

"Все пароли, от интернет-магазинов до медицинских карт приема, Google и Apple аккаунтов, в нашем распоряжении", — сообщили хакеры в своём Telegram-канале.

Они уточнили, что вместе с личными паролями получили доступ к сетевой инфраструктуре Пентагона. Взломщики опубликовали подтверждающий видеоролик, в котором смогли войти на портал, где хранятся резюме рекрутов американского оборонного ведомства.

Ранее военный эксперт предупредил, что уровень вмешательства западных стран в украинский конфликт может привести к "случайной" войне Россия и НАТО.