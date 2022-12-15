Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киеву тяжело бороться с информацией России о спецоперации.

Украинский лидер назвал это "пропагандой".

По его словам, "освобождённые города" изменились так, что на это страшно смотреть.

"Вынужден признать, что эта пропагандистская модель Кремля работает с ужасающими результатами. Те, кто остались, были отрезаны от средств коммуникаций, а также от друзей и родственников, которые бежали. А те, кто не могут уехать, оказались в изоляции. Вдруг им на голову надевают (информационный) шлем — бам! — и они вынуждены жить в этом шлеме, как космонавт. И с этим трудно бороться, потому что им показывают, как их спасают и как Украина их бомбит, и "вот, пожалуйста, украинцы пытают кого-то", — сказал Зеленский в интервью изданию Economist.