Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киеву тяжело бороться с информацией России о спецоперации.
Украинский лидер назвал это "пропагандой".
По его словам, "освобождённые города" изменились так, что на это страшно смотреть.
"Вынужден признать, что эта пропагандистская модель Кремля работает с ужасающими результатами. Те, кто остались, были отрезаны от средств коммуникаций, а также от друзей и родственников, которые бежали. А те, кто не могут уехать, оказались в изоляции. Вдруг им на голову надевают (информационный) шлем — бам! — и они вынуждены жить в этом шлеме, как космонавт. И с этим трудно бороться, потому что им показывают, как их спасают и как Украина их бомбит, и "вот, пожалуйста, украинцы пытают кого-то", — сказал Зеленский в интервью изданию Economist.
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