Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала российской спецоперации уволил 10 генералов, один из которых покончил с собой после отставки.
"С начала войны я уволил уволил десять (генералов), потому что они не годились", — заявил Залужный в интервью изданию Economist.
По его словам, один из генералов наложил на себя руки.
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