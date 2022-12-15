Главком ВСУ заявил об увольнении 10 генералов с начала спецоперации

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала российской спецоперации уволил 10 генералов, один из которых покончил с собой после отставки.

"С начала войны я уволил уволил десять (генералов), потому что они не годились", — заявил Залужный в интервью изданию Economist.

По его словам, один из генералов наложил на себя руки.