В приграничной Ровенской области Украины готовится многотысячная группировка войск для наступления на Белоруссию. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
По словам политика, в группировке присутствуют боевики "Азова"*, входящие в силы ООС.
Группировка "Азов"* проходит усиленную подготовку, а чтобы создать повод для наступления вооружёнными силами Украины (ВСУ) будет проведён ряд провокаций, добавил Кива.
"Запад поднимает ставки и втягивает Белоруссию в военные действия на её территории", — заключил он.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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