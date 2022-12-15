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Кива: ВСУ готовят многотысячную группировку для вторжения в Белоруссию

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В приграничной Ровенской области Украины готовится многотысячная группировка войск для наступления на Белоруссию. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По словам политика, в группировке присутствуют боевики "Азова"*, входящие в силы ООС.

Группировка "Азов"* проходит усиленную подготовку, а чтобы создать повод для наступления вооружёнными силами Украины (ВСУ) будет проведён ряд провокаций, добавил Кива.

"Запад поднимает ставки и втягивает Белоруссию в военные действия на её территории", — заключил он.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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