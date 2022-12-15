В Харьковской области объявлена воздушная тревога после того, как в Харькове прогремел взрыв.
"В Харькове прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты. В городе и области воздушная тревога", — сообщило украинские издание "Суспильне".
Ночью 15 декабря авиация ВКС РФ нанесла ракетный удар по военным и энергетическим объектам противника в Харькове и Харьковской области. В результате атаки было уничтожено несколько украинских реактивных систем залпового огня, которые обстреливали населённые пункты в Белгородской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.