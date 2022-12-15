Скотт Риттер: поставки ЗРК Patriot не повлияют на исход конфликта на Украине

Чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, украинским военным потребуются месяцы подготовки на территории Америки. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.

По словам эксперта, к этой системе долго адаптируются даже полностью обученные команды, так как в управлении она очень сложная. И натренировать работе с ней могут только в США.

Поставки Patriot лишь осложнят положение киевского режима, поскольку интегрировать их в систему ПВО Украины будет невозможно.

Также на исход конфликта поставки комплекса никак не повлияют. Украина в любом случае проиграет, причём это будет крупное поражение, заключил аналитик.