Чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом Patriot, украинским военным потребуются месяцы подготовки на территории Америки. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.
По словам эксперта, к этой системе долго адаптируются даже полностью обученные команды, так как в управлении она очень сложная. И натренировать работе с ней могут только в США.
Поставки Patriot лишь осложнят положение киевского режима, поскольку интегрировать их в систему ПВО Украины будет невозможно.
Также на исход конфликта поставки комплекса никак не повлияют. Украина в любом случае проиграет, причём это будет крупное поражение, заключил аналитик.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.