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Крутаков: совместное заявление ЕС и НАТО будет направлено против России

Мир

Если Евросоюз и НАТО выпустят совместное заявление с призывом к России немедленно вывести вооружённые силы с территории Украины, то какое значение оно будет иметь? На этот вопрос ответил Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Крутаков: совместное заявление ЕС и НАТО будет направлено против России

Эксперт отметил, что пока это всего лишь намерение. Но если допустить, что такое коммюнике выйдет, то это не вопрос воздействия на Украину, а вопрос дополнительного подтверждения консолидации Запада против России.

"Воздействие не на Россию, а вопрос внутренней проблематики самого Запада в вопросах отношения к России и украинской истории. Вот это что означает: единство того самого Запада, который долго шёл в одном строю американском, нарушено и очень сильно, потому что издержки внутри форматирования являются частью этого проекта, включая газотранспортные схемы и прочее", — объяснил собесденик издания.

По его словам, эти издержки Запад несёт неравномерно. Основная нагрузка лежит на Европе. А в Европе основная нагрузка лежит на странах Восточной Европы и Украине, на территории которой напрямую идут боевые действия.

Поэтому, конечно, здесь начинаются противоречия и взаимные претензии. Такой способ политической консолидации вокруг украинского вопроса против России. Насколько она эффективна, трудно судить, заключил политолог.

Ранее западные СМИ написали, что в ближайшее время ЕС и НАТО могут обнародовать заявление с призывом к России покинуть Украину.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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