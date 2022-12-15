Крутаков: совместное заявление ЕС и НАТО будет направлено против России

Если Евросоюз и НАТО выпустят совместное заявление с призывом к России немедленно вывести вооружённые силы с территории Украины, то какое значение оно будет иметь? На этот вопрос ответил Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Эксперт отметил, что пока это всего лишь намерение. Но если допустить, что такое коммюнике выйдет, то это не вопрос воздействия на Украину, а вопрос дополнительного подтверждения консолидации Запада против России.

"Воздействие не на Россию, а вопрос внутренней проблематики самого Запада в вопросах отношения к России и украинской истории. Вот это что означает: единство того самого Запада, который долго шёл в одном строю американском, нарушено и очень сильно, потому что издержки внутри форматирования являются частью этого проекта, включая газотранспортные схемы и прочее", — объяснил собесденик издания.

По его словам, эти издержки Запад несёт неравномерно. Основная нагрузка лежит на Европе. А в Европе основная нагрузка лежит на странах Восточной Европы и Украине, на территории которой напрямую идут боевые действия.

Поэтому, конечно, здесь начинаются противоречия и взаимные претензии. Такой способ политической консолидации вокруг украинского вопроса против России. Насколько она эффективна, трудно судить, заключил политолог.

Ранее западные СМИ написали, что в ближайшее время ЕС и НАТО могут обнародовать заявление с призывом к России покинуть Украину.