Арестович о запрете книг на русском языке: воплощают в жизнь российские анекдоты

Алексей Арестович раскритиковал повальное уничтожение русскоязычных книг на Украине. Он отметил, что украинцы таким образом вредят сами себе.

Украинский военный аналитик считает, что украинцы создают анекдотические ситуации своим стремлением уничтожить всё русское.

"Некоторые так стараются показать себя патриотами, что воплощают в жизнь лучшие стандарты российских анекдотов. Например, про мужика, который девять стеклянных шаров потерял", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович не одобрил попыток "деколонизировать" украинскую науку.

"Разом попытались запретить первое издание "Кобзаря" 1840 год, и дневник Тараса Шевченко (издан в 1861 году мовою агрессора в Санкт-Петербурге)", — объяснил военный обозреватель.

Помощник Зеленского отметил, что перевод книг затянется на годы и сделает невозможным изучение естественных наук.

"А естественные науки — это ВПК, то есть защита от этих агрессоров", — подчеркнул Арестович.

Он упрекнул украинских патриотов в их рвении к запретам.

"Тут всю систему менять надо", — выразил своё мнение аналитик.

Ранее Алексей Арестович заявил, что освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую.