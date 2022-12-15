Кнутов призвал Россию готовиться к новому сигналу со стороны НАТО и Евросоюза

Евросоюз и НАТО намерены опубликовать совместную декларацию по Украине, в которой Запад будет призывать Россию вывести войска. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, этот документ готовится для двух целей.

Во-первых, Запад хочет надавить на Москву и продемонстрировать, что новогоднего перемирия не будет. Во-вторых, Североатлантический альянс намерен показать другим странам ЕС, которые призывают к переговорам, что дипломатического урегулирования конфликта не стоит ожидать.

"В целом, я считаю, что разговоры о каком-то разделе — больше провокационные. Если Россия пойдет на это, то покажет слабость", — добавил историк в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кнутов считает, что готовящаяся декларация является сигналом для России.

"Запад не станет восстанавливать нормальные отношения и не остановит санкционное давление. Россия ничего не выиграет. Нашу страну обманули с нерасширением НАТО, а затем и с Минскими соглашениями", — заявил он.