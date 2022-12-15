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Мир

В высшем политическом органе Евросоюза перечислили шаги, которые приблизят победу Украины над Россией. 

Члены Европейского совета уверены, что следующие полгода станут решающими в противостоянии России и Украины. В Европе считают, что "финальная мишень" России протирается за границу украинской территории. 

Предполагается, что помочь украинцам выстоять поможет энергообеспечение. Другим аспектом является оборонительная поддержка, которая заключается в увеличении объёмов поставок современного вооружения.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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