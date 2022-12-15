Читатели Daily Mail отказались обвинять Путина в ядерной угрозе в адрес Запада

Россия продемонстрировала очередную "ядерную угрозу" в адрес западных стран, приготовив стратегическую ракету "Ярс" к боевому применению. Об этом заявили британские аналитики. Однако пользователи Сети не согласились с высказыванием авторов и отметили, что президент США Джо Байден и члены НАТО "постоянно лают" в адрес Москвы, усугубляя ситуацию.

"Я этого парня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) не виню, мы устали платить за этот конфликт, пусть же он закончится", — заявил читатель британского таблоида Daily Mail.

Один из комментаторов призвал НАТО прекратить заступаться за Украину, которая "не стоит ни пенни".

"Мы активно участвуем в этом конфликте, так что он имеет полное право разбомбить нас", — сделал вывод британец под ником Harold Fannyworth.