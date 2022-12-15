США планируют передать Украине комплекты "умных бомб". Об этом пишет газета The Washington Post.
Издание отмечает, что устройства глобального позиционирования, называемые в Пентагоне JDAM, могут крепиться болтами к различным типам вооружения и самолётам.
В частности, неуправляемые боеприпасы могут стать "умными бомбами", которые способны поражать цели с высокой точностью.
Автор статьи напоминает, что американские военные использовали эту технологию на бомбах весом до 1 тонны, обычно задействуя её в бомбардировщиках и истребителях.
Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил о неизбежности столкновения РФ с НАТО в ближайшем будущем.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.