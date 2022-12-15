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Washington Post: США планируют передать Украине комплекты "умных бомб"

Мир

США планируют передать Украине комплекты "умных бомб". Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что устройства глобального позиционирования, называемые в Пентагоне JDAM, могут крепиться болтами к различным типам вооружения и самолётам.

В частности, неуправляемые боеприпасы могут стать "умными бомбами", которые способны поражать цели с высокой точностью.

Автор статьи напоминает, что американские военные использовали эту технологию на бомбах весом до 1 тонны, обычно задействуя её в бомбардировщиках и истребителях.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил о неизбежности столкновения РФ с НАТО в ближайшем будущем.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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