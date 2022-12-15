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Охота на Путина: Запад рассчитывает на олигархов, силовиков и мафию

Мир

Европейские лидеры всерьёз вознамерились официально засудить президента России и других высших руководителей российского государства. Фактически озвучиваются сценарии расправы, аналогичные действиям в отношении Слободана Милошевича — пишет 19rusinfo.

Охота на Путина: Запад рассчитывает на олигархов, силовиков и мафию

Реальность этих мечтаний о захвате и пленении президента России, министра обороны, руководителей спецслужб можно оставить на совести их авторов. Хотя, у США и Великобритании есть немалый опыт государственных переворотов, так же, как и организации политических убийств.

По мнению конспирологов и расследователей, лица "имевшие отношение к спецслужбам США" убили четырёх своих президентов. Что уж говорить о чужих и "враждебных" лидерах?

В своё время они "убрали":

  • Сальвадора Альенде,
  • Саддама Хусейна,
  • Муаммара Каддафи.

Если бы экс-президент Украины Виктор Янукович вовремя не оказался в России, то судьба его была бы незавидной. Да и глава Белоруссии Александр Лукашенко удержался исключительно потому, что своевременно обратился за помощью к российским властям.

В актив американцев можно записать и бесконечную череду попыток избавиться от Фиделя Кастро. Он пережил около сотни покушений: лидера Кубы пытались

  • отравить,
  • усыпить,
  • удавить,
  • расстрелять,
  • убить в автокатастрофе.

Тут, конечно, огромную роль сыграли спецслужбы Советского Союза, раз за разом спасавшие своего союзника.

Сегодня же американские спецслужбы делают ставку на:

  1. "олигархат",
  2. недовольных службистов и силовиков,
  3. представителей "российской мафии".

Дескать, именно они помогут Западу ликвидировать Путина, а после — нейтрализовать Россию, делится издание.

Вот только олигархи, как признают в ЦРУ и РУМО, а также в Белом доме, потеряли влияние и "доступ к телу". Они, наоборот, находятся "под колпаком". Хотя, по мнению авторов, "кое-кто старательно отговаривает власти от решений (вроде тотальных ударов и "моря огня"), с помощью которых завершить СВО удалось бы в сжатые сроки.

"Русская мафия" — это отдельный вид мечтаний Запада. Нереальный просто потому, что её давно уже не существует, а все выжившие фигуранты криминалитета легализованы и лояльны государству. Так что, идея о "пленении Путина" отклика в них точно не найдёт.

Силовикам в настоящее время вообще не до таких "странных" проектов, тем более уровень их лояльности и зависимости от благополучия страны — предельный, а контроль за ними — ещё серьёзнее (как и в любой стране).

"Западу останется найти и утащить в Гаагу двойника Путина, потом сказать "в Кремле-то царь — ненастоящий!" и устроить судилище. Потому что за реальную попытку ареста или ликвидации последует ракетно-ядерный удар. Но лучше всего было бы прекратить озвучивать нереальные и бессмысленные вещи", — констатируют авторы.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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