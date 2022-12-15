Офицер ВСУ Ковалёв: Польша доказала, что НАТО не готово воевать с Россией

Страны Североатлантического альянса начали активно увеличивать свои вооружённые силы после начала украинского конфликта. Однако сделать это за короткие сроки невозможно. Об этом заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалёв.

По его мнению, спецоперация российской армии на Украине спровоцировала мощный кризис в НАТО. Теперь руководство военно-политического блока задумалось о понятии "коллективной безопасности", указал офицер.

"Например, те ракеты, которые упали на территории Польши, показали, что НАТО не готово воевать с Россией", — признал Ковалёв.

Варшава намерена увеличить потенциал польской армии в два раза. Изначально Польша планировала модернизировать войска за 10 лет, потом решила ускориться и удвоить ВС за пять лет, теперь хотят это сделать за три года.

"Очень сложно одномоментно мобилизовать в мирной стране, которой теоретически ничего не угрожает, 150 тысяч людей, качественно их обучить, поставить их на должности, провести боевое слаживание", — отметил Ковалёв в эфире телеканала ATR.