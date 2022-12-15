Воюющий за ВСУ израильский наёмник Десятник: Киев в силах взять Москву

Украина может согласиться на переговоры с Россией с позиции силы и после того, как превратит часть российской территории в демилитаризованную зону. Об этом заявил экс-командир израильского спецназа Денис Десятник.

Россия должна отойти на границы 1991 года, а Незалежная имеет полное право захватить некоторые регионы своего противника, убеждён он.

"Чётко показать, что Россия — это враг. Показать, что мы вас вытеснили", — заявил Десятник в эфире канала Politeka.

Более того, по мнению наёмника, украинская армия способна дойти до Москвы, но опасается делать это из-за больших жертв среди мирного населения.

"Но если вы будете пытаться, то мы в силах пойти дальше, мы в силах забрать и Москву. Но мы к этому не стремимся", — подчеркнул Десятник.