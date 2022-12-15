Бывший вице-канцлер Австрии: у США и ЕС нет мирных инициатив для Украины

Политики из США и европейских стран не выступают с адекватными предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

В беседе с РИА Новости он отметил, что на сегодняшний день лишь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает попытки снизить напряжённость вокруг Украины. По словам вице-канцлера, многие государства заинтересованы в продолжении боевых действий, так как получают выгоду от них.

"Сейчас ни в Европе, ни в США нет серьёзной и искренне желанной мирной инициативы", — считает Штрахе.

Он подчеркнул: остановить конфликт на Украине позволит лишь заморозка прокси-войны со стороны США и НАТО. Кроме того, политик призвал прекратить передачу западной техники Киеву и начать искать возможности для возобновления переговоров.

Ранее полковник армии США Дуглас Макгрегор сообщил, что официальный Вашингтон продолжает демонстрировать отсутствие интереса в диалоге между РФ и Украиной по мирному урегулированию конфликта.