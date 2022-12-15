Reuters: Канада вернула санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Власти Канады вернут санкции в отношении турбин для "Северного потока", которые были отменены летом 2022 года, пишет Reuters.

По словам главы МИД Канады Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, июньское решение об отмене ограничительных мер против российского газопровода "больше не служит своим целям".

"Канада утверждает решение о восстановлении санкций, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от них, изменились", — сообщает агентство, ссылаясь на совместное заявление министров.

В июне правительство ФРГ потребовало временно исключить турбины из списка ограничительных мер. Представители "Газпрома" отмечали, что из-за технических проблем с трубопроводом и санкций нельзя организовать возвращение газоперекачивающих агрегатов Siemens из Канады в РФ. Вскоре было принято промежуточное решение, в рамках которого турбины передали Берлину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал запуск второй нитки газопровода "Северный поток-2" маловероятным сценарием.