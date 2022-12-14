По мнению Вашингтона, текущее положение дел на Украине наглядно показывает, что конфликт в стране не разрешится до конца этого года. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"На мой взгляд, мы все хотели бы, чтобы эта война завершилась сегодня, а если нет, то до конца текущего года. Однако учитывая то, что мы наблюдаем в воздухе и на земле, трудно сделать вывод о том, что это завершится к концу года", — сказал Кирби журналистам на брифинге.
По словам Кирби, есть основания думать, что боевые действия на Украине будут находиться "в активной фазе ещё некоторый период времени".
Также в ходе брифинга Кирби рассказал, что в Белом доме не подтвердили намерение отправить Украине американские ЗРК Patriot, о которых ранее рассказал телеканал CNN. Детали, касающиеся этого аспекта, Кирби пообещал сообщить позже.
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