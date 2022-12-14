Кирби: намерение передать Киеву ЗРК Patriot не подтвердили в Белом доме

Представители Белого дома не подтвердили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут американские ЗРК Patriot. Об этом проинформировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить это сообщение", — сказал Кирби в ходе брифинга.

При этом Кирби пообещал осветить этот момент более подробно позже, когда администрация президента будет готова об этом рассказать.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США, возможно, передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, направив их Киеву уже в ближайшие дни. Журналисты отметили, что это решение должно быть сначала одобрено главой Пентагона, а затем — лидером страны Джо Байденом.