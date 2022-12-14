Россия продемонстрировала стратегическую ракету "Ярс", которую приготовили к боевому применению в городке Козельск в Калужской области. Запад воспринял её как новую ядерную угрозу, пишет британское издание The Daily Mail.
Орудие может поразить цели на территории США и Великобритании. Издание приводит слова командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова, который называет учения сигналом Западу.
Орудие загрузили в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Издание сообщает, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин уже присутствовал на запуске аналогичной ракеты "Ярс". Авторы The Daily Mail полагают, что Россия по-прежнему рассматривает ядерное оружие как важный инструмент давления на Запад.
"Ярс" является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М" и впервые был развёрнут в 2009 году.
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