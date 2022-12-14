Политик из Франции Филиппо: куда уходят миллиарды западной помощи Киеву?

Бывшего депутата Европарламента и лидера французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо возмутило предложение жены украинского президента Елены Зеленской, которая обратилась с просьбой к Парижу передать Украине французские генераторы.

Политик поинтересовался, куда Киев девает миллиарды евро, которые Запад ежемесячно перечисляет ему в качестве финансовой помощи, если после этого просит французов поделиться с украинцами своими генераторами.

"Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — написал Филиппо в Twitter*.

13 декабря в Париже состоялась конференция в поддержку Украины, на которой Зеленский озвучил сумму в 800 миллионов евро, которая срочно требуется на восстановление энергетики страны. В завершение своего выступления Зеленский заявил участникам конференции, что Киев хотел бы получить от них на восстановление Украины 12 миллиардов евро.

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