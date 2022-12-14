New York Times: Запад дошёл до паранойи в страхе перед Россией

Пугливые страны Запада начали чаще устраивать проверки подозрительных компаний и арестовывать лиц, которые могут сотрудничать с Россией, сообщают журналисты Эрика Соломон и Хенрик Прайсер Либелл в статье для газеты New York Times.

"Во многих случаях повышенную бдительность и реальную обеспокоенность трудно отделить от растущей паранойи", — отмечается в материале.

Из-за российской спецоперации на Украине многие западные страны стали видеть повсюду "руку Кремля", и их опасения начали напоминать паранойю.

Так, жители Норвегии начали проявлять чрезмерную бдительность и часто звонить в полицию с информацией о том, что заметили в небе беспилотники или увидели на улице подозрительных иностранцев.

Ранее норвежские власти запретили российским компаниям и гражданам РФ запускать беспилотные летательные аппараты на территории Норвегии.