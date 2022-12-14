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В Белоруссию прибыл самолёт дальнего обнаружения А-50У "Сергей Атаянц" ВКС РФ

Мир

Россия перебросила в Белоруссию самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС России. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Воздушное судно ДРЛОиУ "Сергей Атаянц" приземлилось  на аэродрома Мачулищи.

Генштаб ВСУ не исключает, что РФ начнёт вторжение на территорию Украины со стороны Белоруссии. Напоминаем, что данный А-50У и его аналоги в течение специальной военной операции принимают участие в разведке и наблюдении за ВСУ. Наиболее активно их применяли в начале СВО в ходе наступления на Киев в феврале — марте 2022 года. 

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил Белоруссии из-за учений войск.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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