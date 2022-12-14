Немецкий депутат: "Зеленский ответственен за военные преступления"

Беспартийный депутат бундестага Роберт Фарле покусился светлый образ президента Украины Зеленского, хотя только перечислил факты. С парламентской трибуны Фарле обвинил своих коллег и правительство Германии в разжигании войны против России и потребовал немедленных усилий по мирному урегулированию.

"Самое позднее — после указа Зеленского №117 от марта 2021 года о завоевании Крыма стало очевидно, что Украина при поддержке США и части ЕС готовила нападение на Россию. Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию в своей стране, запретил все независимые СМИ. Он ответственен за военные преступления, указом запретил мирные переговоры с Россией", — заявил с трибуны Фарле.

Политик отметил, что Зеленский организует террористические акции и пытается путём целенаправленных провокаций втянуть всё большее количество западных стран в свою войну.

"Уважаемый канцлер, я обращаюсь к вам, поддержите предложение президента Франции Макрона о немедленных переговорах с целью прекращения огня и создания европейской архитектуры безопасности, уважающей интересы всех вовлечённых сторон, включая Российскую Федерацию. Не Украина должна победить, должен победить мир. Нам не нужна ядерная зима", — резюмировал Фарле.

Ранее в сентябре г-н Фарле покинул фракцию АдГ, поскольку, по его мнению, "Альтернатива" должна выступать с ещё более дружественных по отношению к РФ позиций, напоминает Telegram-канал "Папочка канцлера".