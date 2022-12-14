Экс-сотрудница Джо Байдена рассказала, как он её изнасиловал в 90-е

Экс-сотрудница действующего президента Соединённых Штатов рассказала, как Джозеф Байден её изнасиловал в 90-е годы.

Об этом со ссылкой на телеканал Fox News и его ведущего и политобозревателя Такера Карлсона сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"В то время Байден начал себя странно вести по отношению ко мне. Ему хотелось положить руку мне на плечо, запустить пальцы мне в волосы и делать прочие странные вещи. Это произошло за закрытыми дверями. Он был очень напористым, он прижал меня к стене и против моей воли проник в меня своими пальцами", — цитирует сотрудницу президента США ведущий американского канала.

Она отметила, что это было не просто нападение, это было связано с тем, что она была молодой девушкой, и Байден просто "захотел и сделал это".

"Это произошло внезапно и развивалось очень быстро. И когда это случилось, он сказал: "Да ладно, я слышал, что я тебе нравлюсь, — подытожила собеседница.