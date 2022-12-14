Депутат Пискарёв: прозападные СМИ и НПО начали организовывать диверсии

Как заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, являющийся также главой комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства, СМИ и НПО, получающие финансирование от Запада, уже не просто вмешиваются во внутренние дела РФ — они вышли в этом плане на новый уровень, перейдя к непосредственной организации диверсий.

"Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению", — сказал Пискарёв на пленарном заседании Госдумы.

Депутат добавил, что его комиссия владеет доказательствами — фото, видеоматериалами и документами, подтверждающими факты вмешательства Запада во внутрироссийские дела. Пискарёв заявил, что западные СМИ и НПО имеют своей целью подрыв обороноспособности и экономической стабильности РФ, для чего и планируют диверсии на ряде объектов промышленности и инфраструктуры.