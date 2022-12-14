Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал руководителя Латвии Эгилса Левитса, который призвал провести Рижский трибунал по Украине.
"Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства", — сказал российский политик, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Медведева, у Латвии нет собственных армии и экономики. При этом чиновник отметил, что РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН и имеет ядерное оружие. Также экс-лидер страны порекомендовал властям республики не вступать в конфликт с Москвой.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что не все члены ЕС поддержали идею о создании трибунала в отношении России.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.