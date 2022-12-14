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Медведев назвал главу Латвии "недопрезидентом марионеточного государства"

Мир

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал руководителя Латвии Эгилса Левитса, который призвал провести Рижский трибунал по Украине.

"Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства", — сказал российский политик, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Медведева, у Латвии нет собственных армии и экономики. При этом чиновник отметил, что РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН и имеет ядерное оружие. Также экс-лидер страны порекомендовал властям республики не вступать в конфликт с Москвой.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что не все члены ЕС поддержали идею о создании трибунала в отношении России.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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