Politico: 80-летний Байден беспокоится по поводу своего возраста

Президент США Джо Байден бесится, когда ему напоминают о его возрасте, сообщает журнал Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, Байден начинает злиться и использовать обсценную лексику, когда слышит разговоры о своём возрасте.

"Думаешь, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет?" — так глава Белого дома сказал одному из сотрудников своей администрации.

В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, лидер страны хочет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Многие замечают в поведении Байдена признаки старческого слабоумия. Так, врач-нарколог, психиатр Василий Шуров диагностировал президенту США прогрессирующую деменцию.