Президент США Джо Байден бесится, когда ему напоминают о его возрасте, сообщает журнал Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, Байден начинает злиться и использовать обсценную лексику, когда слышит разговоры о своём возрасте.
"Думаешь, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет?" — так глава Белого дома сказал одному из сотрудников своей администрации.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, лидер страны хочет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Многие замечают в поведении Байдена признаки старческого слабоумия. Так, врач-нарколог, психиатр Василий Шуров диагностировал президенту США прогрессирующую деменцию.
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