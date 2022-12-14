Шмыгаль оценил ущерб Украины от спецоперации в 700 млрд долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране требуется около 700 миллиардов долларов, чтобы покрыть ущерб, полученный в ходе российской спецоперации.

"Сейчас вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде оценивает ущерб примерно в 700 миллиардов долларов. Эти оценки совпадают с нашими, как я раньше говорил — 750 миллиардов долларов", — сказал Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла другую сумму — 600 миллиардов евро. При этом глава Минина Украины Сергей Марченко говорил, что Россия нанесла ущерб инфраструктуре страны на сумму в 100 миллиардов долларов.