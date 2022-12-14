Американские журналисты заявили, что планирующие военный переворот в Германии люди собирались убить немецкого канцлера Олафа Шольца.
Как подчеркнули источники The New York Times, правоохранители нашли у предполагаемых преступников свыше ста договоров о неразглашении, согласно которым заговорщики намеревались ликвидировать руководителя ФРГ.
"Если ряд людей, в том числе действующие чиновники, подписали эти соглашения, начнётся самый грубый скандал", — подчеркнул социолог Матиас Квент.
Ранее в NYT сообщали, что готовящий госпереворот принц Генрих XIII два раза встречался с российскими дипломатами в Лейпциге.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.