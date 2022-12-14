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WP: США должны позволить Киеву наносить удары по новым территориям РФ

Мир

Вашингтону следует позволить Киеву наносить удары по недавно присоединённым российским регионам. Такое мнение выразил американский журналист Макс Бут в статье для издания The Washington Post.

WP: США должны позволить Киеву наносить удары по новым территориям РФ

Обозреватель вспомнил, как недавно ряд аэродромов РФ подвергся атакам беспилотников. Очевидно, что киевские власти имеют к этим атакам непосредственное отношение, хотя официального признания в этом с их стороны так и не последовало.

Также понятно, что США опасаются снабжать Киев оружием более высокой дальности из-за возможного "ответа" Москвы.

Бут написал, что может понять власти США, опасающиеся использования Киевом американского оружия для ударов по территориям РФ, хотя сам лично считает, что эти опасения лишены оснований.

"Правительство Владимира Зеленского зарекомендовало себя как надёжного партнера, соблюдающего ограничения США", — отметил Бут.

В связи с этим американский журналист призвал Вашингтон быть решительнее в этом вопросе, и направить Украине вооружение высокой дальности. Ведь главными объектами для атак ВСУ должны стать новые территории РФ и Крым, уверен обозреватель.

"Соединенным Штатам не следует разрешать атаки на цели в России. Но определенно необходимо позволить Украине более эффективно наносить удары по российским линиям снабжения и базам на всех бывших украинских территориях", — написал Бут.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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