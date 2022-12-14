Сенатор Джабаров: США поставками оружия ВСУ провоцируют РФ на конфликт с НАТО

Если США начнут поставлять на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, мир будет на грани третьей мировой войны. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Сенатор также отметил, что напугать этим Россию США не смогут.

"Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно", — сказал Джабаров.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявлял, что поставка ЗРК Patriot выдаст главный секретный бункер Украины.