Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что домой вернулись 64 украинских военнопленных, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях. Среди них как офицеры, так и рядовые боевики.
"Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям, Мурекези Суеди. Также вернули тела 4 погибших", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 23 солдата Народной милиции ЛНР.
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