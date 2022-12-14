Ермак: на Украину по обмену вернулись 64 боевика ВСУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что домой вернулись 64 украинских военнопленных, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях. Среди них как офицеры, так и рядовые боевики.

"Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям, Мурекези Суеди. Также вернули тела 4 погибших", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 23 солдата Народной милиции ЛНР.