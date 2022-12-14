Леонков заявил, что Россия недооценила ВСУ: в страны НАТО уже приходят гробы

До начала спецоперации на Украине российская армия была уверена, что столкнётся с самостоятельным противником. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Однако Запад осознавал, что в одиночку ВСУ не справятся, и посоветовал боевикам киевского режима отойти на оборонительные рубежи в Донбассе.

Сейчас всеми манёврами украинской армии руководит штаб НАТО, предоставляя данные разведки и направляя своих солдат для участия в боевых действиях, указал Леонков.

"Все эти советники и чевэкашники — кадровые офицеры НАТО. Мы в этом убеждаемся, когда в эти страны приходят гробы. Причём все эти люди оказываются чудным образом уволенными из армии. Так что НАТО де-юре с нами не воюет, но воюет де-факто", — констатировал он в интервью изданию "Украина.ру".