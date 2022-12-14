Новосёлов: России не стоит беспокоиться из-за поставок ЗРК Patriot на Украину

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot представляет из себя сложную систему, для работы с которой необходимы определённые навыки. Обучение занимает много месяцев, но Украина не может ждать, поэтому вместе с ЗРК в Киев будут направлены военные НАТО. Об этом заявил публицист Иван Новосёлов.

Вашингтон не сообщил, насколько старые системы передадут ВСУ и с какими ракетами их будут использовать. Старые поколения Patriot уступают даже советским С-300, отметил специалист. Новосёлов убеждён, что России не стоит беспокоится в случае появления американских ЗРК на Украине.

"Patriot плохо показали себя в Саудовской Аравии против Йемена и не могли справиться даже с достаточно простыми ракетами и примитивными дронами. Даже сотня таких батарей с запасом боекомплекта на много месяцев не гарантирует Украине полную защиту", — заявил он в материале для Телеканала "360".