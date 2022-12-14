Bloomberg: РФ может победить в СВО, если затянет её до конца зимы

Россия может одержать победу в спецоперации на Украине, если она продлится весь зимний период, потому как украинские войска итак быстро истощаются в настоящее время, а с приходом зимы и вовсе их силы иссякнут.

"Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, бедной энергией Европы и всё более отвлекающегося Вашингтона, возможно, Киев и Запад сломаются", — говорится в статье издания Bloomberg.

Ранее сообщалось, что ситуация в зоне спецоперации в российских частях "реально улучшилась".